She Hulk e Moon Knight: ecco quando partiranno le riprese delle prossime serie Disney+

Il 2020 è stato un anno molto povero di soddisfazioni per i fan del Marvel Cinematic Universe ma i fan potranno rifarsi quest'anno e se WandaVision sta per concludersi, altre serie come She-Hulk e Moon Knight stanno per entrare in produzione.

A rivelarlo è stato proprio Kevin Feige nel corso di una recente sessione di domande e risposte sull'universo Marvel. Il chief content officer ha rivelato di essere attualmente sul set di Ms. Marvel e che nel giro di qualche settimana partiranno anche i lavori per She-Hulk che sarà seguito a ruota da Moon Knight.

Aaron Couch di The Hollywood Reporter ha condiviso la presentazione del TCA di Feige:

"Kevin Feige è attualmente sul set di Ms. Marvel. Inizieranno She-Hulk tra poche settimane e Moon Knight non molto tempo dopo".

Se la pandemia non dovesse creare problemi al proseguimento dei lavori, ritardando le produzioni, il 2021 potrebbe essere l'anno più ricco di sempre. Dopo Falcon and The Winter Soldier potremo infatti gustare Loki il prossimo giugno mentre a maggio ci sarà Black Widow. Eternals dovrebbe invece arrivare nei cinema a partite da novembre mentre Spider-Man: No Way Home sarà nei cinema a Natale. Ci sarà poi la serie animata What If che arriverà la prossima estate.

Feige ha tra l'altro rivelato che attualmente non ci sono progetti per una seconda stagione di WandaVision.