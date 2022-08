In She-Hulk non c'è traccia del Blip, Gao afferma: 'Siamo andati avanti'

In una recente intervista la sceneggiatrice di She-Hulk Jessica Gao ha spiegato il motivo dietro l'assenza del Blip nell'ultima serie Marvel e sottolineato il bisogno di raccontare altro.

Nella storia dell'MCU sono presenti alcuni punti fondamentali che hanno influenza su tutti gli eventi della saga e accanto alla battaglia di New York, presente nel film The Avengers, il Blip della terza fase è sicuramente un altro punto centrale della narrazione. Talmente fondamentale che da Feige è stato paragonato alla pandemia scoppiata nel 2020 e che ha cambiato radicalmente le nostre vite.

Il Blip si riferisce al periodo di tempo che intercorre tra lo sterminio da parte di Thanos di metà di tutte le forme di vita in Avengers: Infinity War e Hulk che riporta in vita le persone uccise cinque anni dopo in Avengers: Endgame. L'improvvisa scomparsa e successiva ricomparsa di metà della popolazione dell'universo ha causato prevedibilmente un grande caos. Tutto questo però non viene menzionato nell'ultima fatica targata Disney: She-Hulk.

A rivelarlo è stata la stessa Jessica Gao, sceneggiatrice della serie, che ha così chiarito: "Così tanti show e film del MCU hanno già affrontato l'argomento e, come dire, se n'è parlato molto che ci siamo sentiti dire: ok, così tante persone hanno già affrontato questo territorio che l'abbiamo accettato. Viviamo in un mondo in cui è già successo e la gente è già andata avanti".

Nessun motivo particolare, quindi, dietro la scelta narrativa della Gao, che da poco ha anche raccontato il suo calvario per arrivare a lavorare per la Marvel.