She-Hulk: forse non ve ne siete accorti ma ci sono due Jessica Gao in una scena del finale

L ultimo episodio della prima stagione di She Hulk ha frantumato la quarta parete del Marvel Cinematic Universe portando la protagonista Jennifer Walters di Tatiana Maslany nei veri uffici dei Marvel Studios, ma un dettaglio molto particolare della puntata potrebbe esservi sfuggito.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, in una scena di She-Hulk episodio 9 compaiono due Jessica Gao. L'autrice, per chi non lo sapesse, è la sceneggiatrice capo della serie tv dedicata a Jennifer Walters, e in una recente intervista promozionale l'attrice Ginger Gonzaga, che interpreta Nikki Ramos nella serie, ha spiegato che Jessica Gao ha fatto un doppio debutto nel MCU nella stessa scena: quando She-Hulk incontra il team di sceneggiatori nella writer's room della serie, si possono vedere alla scrivania la 'vera' Jessica Gao (in alto a sinistra nell'immagine che trovate in basso) e una 'finta' Jessica Gao, interpretata dall'attrice Eden Lee, che nei titoli di coda della puntata viene accreditata come 'Jessica la scrittrice'.

Insomma, un vero e proprio meta-cameo che ha visto Jessica Gao recitare al fianco della sua versione all'interno del MCU: non una cosa che capita tutti i giorni.

L'intera prima stagione di She-Hulk è disponibile ora su Disney Plus per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand. Per altri contenuti, ecco come il finale di She-Hulk potrebbe aver anticipato un nuovo film dedicato a Hulk.