She Hulk: avete notato gli easter-egg su Fantastici Quattro, Dottor Destino e X-Men?

Il quinto episodio di She Hulk non ha solo introdotto un nuovo villain di Daredevil nel MCU, ma ha anche incluso diversi easter-egg dedicati ai Fantastici Quattro, il loro arcinemico Dottor Destino e perfino agli X-Men.

L'occasione per queste simpatiche strizzatine d'occhio è stata fornita dagli immancabili titoli di coda della serie, realizzati in un adorabile stile acquerellato dall'illustratore Kagan McLeod: come potete vedere nel post in calce all'articolo, uno dei disegni riprende una scena menzionata nel corso dell'episodio, quando ciò Pug (Josh Segarra) menziona la sua amata collezione di scarpe da ginnastica a tema supereroi, e la ripropone per i fan.

Nell'immagine, si può vedere la gioia di Pug mentre presenta a Nikki (Ginger Gonzaga) la sua pregiato Iron Man Three, una scarpa ispirata a Tony Stark. Dietro di lui, però, la sua scarpiera espone come opere d'arte le tante altre scarpe collezionate, e tra queste si possono vedere modelli ispirati a numerosi personaggi, come Ghost Rider, Falcon, Nova, Namor, Hulk, Doctor Destino, Green Goblin e Captain Marvel. Altre scarpe invece sono dedicate a Ms Marvel, La cosa dei Fantastici Quattro, Visione e il leader degli X-Men Ciclope, ma anche a Occhio di Falco, Scarlet Spider, Capitan America, Deadpool, Moon Knight, America Chavez, Wolverine, Doctor Strange, Cable, Black Panther, Juggernaut ed Electro.

Tra l'altro è la seconda volta che la serie Marvel Studios cita gli X-Men, dopo il famoso easter egg di She Hulk dedicato a Wolverine che ha spinto i fan della saga a sospettare che Logan possa già esistere nel MCU.

She-Hulk, lo ricordiamo, tornerà con un nuovo episodio su Disney Plus giovedì prossimo.