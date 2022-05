She-Hulk: avete notato l'omaggio a Stan Lee e Jack Kirby nel trailer della serie Marvel?

Uscito un po' a sorpresa, il primo trailer di She-Hulk ha catapultato i fan dei Marvel Studios all'interno di questa nuova storia che racconterà un personaggio del tutto inesplorato nel Marvel Cinematic Universe, dove appunto compirà il suo debutto ufficiale: quello di Jennifer Walters. Tra le tante immagini, c'è anche un omaggio a Stan Lee.

Un fotogramma del trailer mostra il personaggio attualmente sconosciuto interpretato da Josh Segarra, che fa parte della cerchia di "grandi amici" che Jen ritiene di avere. Sullo sfondo del personaggio di Segarra c'è uno schermo televisivo con la scritta "GLKH", con lo stesso carattere e la stessa estetica del secondo logo di She-Hulk. Questo nome ha attirato l'attenzione dei fan che hanno familiarità con i fumetti di She-Hulk più recenti, poiché è un qualcosa introdotto da Dan Slott e Adi Granov nella loro run.

GLKH è l'acronimo di Goodman, Lieber, Kurtzberg e Holliway, e tre dei quattro nomi sono significativi per la storia della Marvel. Goodman è un riferimento all'editore originale della Marvel, Martin Goodman; Lieber è un riferimento al cognome di Stan Lee, nato Lieber; e Kurtzberg è un riferimento a Jack Kirby, nato Kurtzberg. Nei fumetti, Goodman, Lieber e Kurtzberg non vengono mai mostrati, mentre Jen si occupa direttamente di Holden Holliway. Poiché Holliway appare brevemente nel trailer di She-Hulk, quando annuncia che Jen sarà il volto della nuova divisione legale dello studio di supereroi, sembra che la serie seguirà lo stesso esempio delle pagine a fumetti.

La data di uscita di She Hulk Attorney in Law - questo il titolo ufficiale - sarà quella anticipata dal leak di qualche giorno fa, il prossimo 17 agosto: l'annuncio è stato ufficializzato durante la presentazione di Upfront della Disney a New York.

