She-Hulk, una nuova fan-art immagina il look di Tatiana Maslany

L'abbiamo tanto attesa, questa She-Hulk: nell'arco di un anno le voci sullo show con protagonista Jennifer Walters si sono rincorse senza soluzione di continuità, dando per certa prima questa e poi quell'attrice, fino ad assestarsi una volta per tutte sul nome di Tatiana Maslany.

Celebre principalmente per il suo ruolo in Orphan Black (serie di cui è, tra le altre cose, anche produttrice), Maslany è sembrata una scelta decisamente ben accolta dai fan Marvel, che ora non aspettano altro che vedere finalmente in azione la new entry del Marvel Cinematic Universe.

Come sempre in questi casi, dunque, i digital artist non hanno avuto bisogno di sentirselo ripetere ed hanno dato il via ad una rapidissima quanto efficace produzione di fan-art a tema: pochi giorni fa abbiamo visto la She-Hulk dell'immancabile BossLogic, mentre a catturare oggi la nostra attenzione arriva quella disegnata da Spdrmnkyxxiii.

Due versioni decisamente diverse dello stesso personaggio: la Jennifer Walters di Spdrmnkyxxiii, pur mantenendo intatto il physique du role, sembra infatti perdere quell'aggressività conferitale da BossLogic e che, in effetti, immaginiamo si sposi piuttosto bene con il personaggio che vedremo nella serie. Voi, intanto, fateci sapere nei commenti quale delle due versioni preferite!

Nell'attesa dell'esordio dello show su Disney+, comunque, facciamo la conoscenza della protagonista di She-Hulk e scopriamo che ruolo abbia avuto Orphan Black nel renderla la scelta adatta per questa nuova produzione Marvel.