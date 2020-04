She-Hulk, nuovi indizi per un crossover con Spider-Man: ecco gli ultimi rumor

Secondo gli ultimi rumor, delle informazioni recenti riguardanti le date delle riprese di She-Hulk potrebbero portare più facilmente a un crossover con Spider-Man 3 (se confermate). Scopriamo come.

A fornire lo spunto per la nuova teoria questa volta è la curiosa concomitanza tra le riprese di Spider-Man 3 e She-Hulk, con entrambe le produzioni che dovrebbero apparentemente iniziare a girare questo luglio (Coronavirus permettendo) e, soprattutto, nella stessa location: i Pinewood Studios di Atlanta.

Mentre in passato si era già vociferato di una possibile connessione tra lo show di Disney+ e il terzo capitolo delle avventure del Bimbo Ragno (non più tanto Bimbo, in realtà), vista anche la quantomai probabile necessità di un avvocato competente da parte del nostro amichevole Spider-Man di quartiere (ricordiamoci cosa è accaduto alla fine di Spider-Man: Far From Home), più di recente si era ipotizzato che il legale difensore di Peter sarebbe eventualmente potuto essere nientemeno che Matt Murdock a.k.a. Daredevil.

Ma se la questione dei diritti sulle IP Netflix non è ancora chiara, come non lo sono le intenzioni dei Marvel Studios riguardo all'utilizzo di versioni già esistenti o meno di questi personaggi (e quindi con gli attori già utilizzati per le serie Netflix), Jennifer Walters ovvero She-Hulk è già non solo di casa, ma in casa. E questo è sicuramente un punto a favore, non trovate?

E voi, cosa ne pensate? Credete possa essere più di una semplice probabilità un crossover tra She-Hulk e Spider-Man? O preferireste vedere Daredevil nel film? Fateci sapere nei commenti.