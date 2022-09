She-Hulk, occhio al clamoroso spoiler su I Soprano nel quarto episodio!

Gli spoiler sono il vero terrore di ogni fan del Marvel Cinematic Universe che si rispetti: nessuno di questi, però, si sarebbe mai aspettato di riceverne proprio da un prodotto dei Marvel Studios! L'oggetto, però, non è un capitolo del franchise targato Disney: ad essere spoilerato da She-Hulk è stato infatti un episodio de I Soprano.

A differenza degli easter-egg presenti nei primi tre episodi di She-Hulk, infatti, il quarto episodio della serie con Tatiana Maslany e Mark Ruffalo ha riservato una sorpresa ben poco gradita ai propri spettatori, o quantomeno a coloro che ancora non hanno avuto modo di recuperare lo show capolavoro con James Gandolfini.

La scena incriminata, come segnalata da più parti in Italia e fuori, è quella in cui sul divano di Wong piomba all'improvviso Madisynn: il nostro Stregone Supremo è impegnato proprio nella visione di un episodio de I Soprano, nello specifico il 12esimo episodio della quinta stagione, con la nuova arrivata che non riesce a trattenersi e anticipa all'altro un imminente colpo di scena.

Una leggerezza che ha fatto infuriare non solo Wong, ma anche buona parte dei fan piazzati davanti a Disney+: chissà se gli Studios correranno ai ripari o se, a danno ormai fatto, preferiranno lasciare le cose come stanno! E voi, come la pensate? Siete sensibili anche agli spoiler sulle serie e i film più datati? Fatecelo sapere nei commenti!