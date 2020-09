She-Hulk: Oprhan Black ha reso Tatiana Maslany perfetta per la serie, ecco perché

Dopo aver visto il poster dedicato a She-Hulk di Boss Logic, parliamo della carriera di Tatiana Maslany, protagonista di Orphan Black, serie che secondo molti l'ha resa perfetta per la parte di Jennifer Walters.

In risposta alle critiche di alcuni fan, incentrate principalmente sull'aspetto fisico di Tatiana, che non viene considerata abbastanza prestante per rendere al meglio la forza della supereroina Marvel, diversi appassionati hanno portato come esempio il suo ottimo lavoro in Orphan Black. La serie, disponibile su Netflix e composta da cinque stagioni, ha visto l'attrice canadese interpretare Sarah Manning, ragazza rimasta orfana in giovane età che scopre di essere al centro di un programma di clonazione. Nel mondo infatti esistono diverse versioni di se stessa, ognuna con una vita e caratteristiche fisiche e caratteriali molto diverse da Sarah. Troviamo per esempio Helena, una serial killer che cerca di eliminare gli altri cloni, oppure Cosima, studentessa di biologia dal carattere completamente diverso da Helena.

La grande bravura di Tatiana nell'interpretare varie versioni dello stesso personaggio, è stata tra i motivi della sua vittoria agli Emmy nel 2016, sono in molti quindi a credere che la grande versatilità dell'attrice le permetterà di dare il giusto carattere a Jennifer Walters, magari prendendo ispirazione da alcuni dei personaggi di Orphan Black.

