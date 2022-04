She-Hulk, tutti pazzi per Tatiana Maslany! Ecco una nuova incredibile fan art

Tatiana Maslany è la protagonista di She-Hulk e sembra proprio che i fan del Marvel Cinematic Universe la trovino più che perfetta per il ruolo di Jennifer Walters, tanto da dedicarle addirittura una nuova ed incredibile fan art.

Come potete vedere voi stessi dal post riportato in calce alla notizia, un disegnatore ha postato su Instagram un'immagine che ritrae la verdissima cugina di Bruce Banner in piena azione. L'ex star di Orphan Black viene ritratta con una tutina azzurra e viola con i suoi potentissimi muscoli in bella mostra.

Sono molti a ritenere Tatiana Maslany perfetta per She-Hulk, e lo stesso Tim Roth in precedenza non ha potuto fare altro che complimentarsi con la sua collega definita come una vera e propria forza della natura. L'interprete di Abominio è stato infatti incredibilmente colpito dalla professionale dell'attrice ma anche e soprattutto dalla sua straordinaria forza di volontà che le ha permesso di interpretare al meglio questo iconico ruolo.

Dall'affetto profuso per Tatiana Maslany sui social, i fan del MCU sembrano essere più che d'accordo con il punto di vista di colui che interpreta il rettile gigante ma per essere promossa a pieni voti, non ci resta che aspettare il debutto ufficiale di She-Hulk. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo come sempre nei commenti.