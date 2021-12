She-Hulk: nuovi possibili dettagli sulla serie Disney+, da Abominio a Bruce Banner

Dei nuovi dettagli sulla serie Disney+ su She-Hulk con protagonista Tatiana Maslany sarebbero stati diffusi online, e ci sarebbe davvero di tutto, dal ruolo di Abominio a quello di Bruce Banner, fino a parlare delle origini della stessa supereroina. Vediamo insieme che cosa è riportato.

Durante il Disney+ Day abbiamo finalmente potuto dare un primo sguardo a She-Hulk, la serie tv dei Marvel Studios con Tatiana Maslany, Jameela Jamil, Tim Roth e Mark Ruffalo.

Tuttavia, finora sapevamo davvero poco riguardo a cosa avremmo effettivamente visto sullo schermo. Finora perché, se vogliamo credere a ciò che è apparso recentemente su reddit, ci sarebbero davvero tanti nuovi dettagli in merito.

Ad esempio, pare che la Jennifer Walters di Tatiana Maslany sarà caratterizzata da una performance definita "sagace, umile e conflittuale".

Come già anticipato, poi, ci sarà anche la rottura della quarta parete in She-Hulk, mentre la Titania di Jameela Jamil sarà una sorta di influencer che tenterà anche di far causa a Jennifer per aver utilizzato il nome She-Hulk.

Per quanto riguarda gli altri volti noti del MCU, abbiamo già inteso che ruolo avrà Matt Murdock nella serie, ma per quanto riguarda Emil Blonsky a.k.a. Abominio scopriamo che Tim Roth è più in forma che mai, e che il parsonaggio passerà la maggior parte del tempo in forma umana e sotto sorveglianza alla prigione dello S.H.I.E.L.D. nota come The Raft. Jennifer sarà l'avvocato assegnato al caso, e inizieranno una collaborazione amichevole che li porterà a un ritiro in montagna dove vi saranno altri villain, seppur minori, e personaggi di contorno.

Pare infatti che potrebbero esserci diversi cameo come quelli di Man-Bull, Baron Blood e Porcupine, mentre non sarebbe stata avvistata Jessica Jones. Abbiamo parecchi riferimenti ai Thunderbolt e a Red Hulk, e dovremmo vedere anche Mr. Immortal e Wong. Jim Carrey sarebbe stato avvistato sul set, e dovrebbe aver girato qualcosa, ma non sappiamo se lo vedremo nello show.

Su Bruce Banner, infine, sappiamo che dovrebbe apparire in una scena post-credit del primo episodio, poi sparire e ricomparire quando verranno finalmente spiegate le origini di She-Hulk, ovvero in un episodio più in là nella stagione. Qui dovremmo vedere una versione di Hulk simile a quella di Endgame, e... Anche suo figlio, Skaar.

Questi ovviamente sono solo rumor, ma che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.