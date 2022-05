She Hulk, poster e trailer italiano! Svelato anche il titolo ufficiale della serie Marvel

Dopo il trailer ufficiale di She Hulk in lingua originale presentato nella notte, Disney Italia ha pubblicato anche il trailer italiano della serie Marvel con Tatiana Maslany, accompagnato anche dal primo poster.

Come al solito potete trovare il filmato e il poster all'interno dell'articolo. Inoltre, vi segnaliamo che il titolo ufficiale della serie per il mercato italiano sarà 'She-Hulk: Attorney at Law', quindi identico a quello americano senza alcuna traduzione (come accaduto recentemente a Doctor Strange e Shang-Chi). La nuova serie comedy sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney Plus a partire dal 17 agosto, e avrà come protagonista Tatiana Maslany nei panni di She-Hulk/Jennifer Walters, un'avvocatessa specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani.

Lo show, composto da nove episodi, è stato diretto da Kat Coiro (episodi 1, 2, 3, 4, 8, 9) e Anu Valia (episodi 5, 6, 7), con Jessica Gao come capo-sceneggiatrice, e include la partecipazione di diverse star del Marvel Cinematic Universe, come Mark Ruffalo che torna nei panni di Hulk, Tim Roth che riprenderà il ruolo di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong che sarà di nuovo Wong, il nuovo Stregone Supremo del MCU. Il cast include anche Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!