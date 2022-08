She Hulk prende in giro Edward Norton e L'Incredibile Hulk con una battuta folgorante!

Da oggi su Disney Plus è disponibile il secondo episodio di She-Hulk, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe con protagonista Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters, la cugina di Bruce Banner.

Nella puntata, intitolata 'Super giurisprudenza', si rivede Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner/Hulk e - attenzione agli SPOILER - fa il suo grande ritorno sulle scene Tim Roth nei panni di Abominio: dopo gli eventi del primo episodio Jennifer viene ingaggiata da un importante studio legale che le affida il caso di Emil Blonsky, alias Abominio, rinchiuso in una cella di massima sicurezza all'interno di un carcere per superumani a seguito degli eventi de L incredibile Hulk, il secondo film del MCU uscito nel 2008 per la regia di Louis Leterrier.

Il film, abbastanza dimenticato dai fan dei Marvel Studios, è famoso soprattutto per il grande 'errore' di casting che il MCU si porta dietro da allora, dato che la parte di Bruce Banner è interpretata da Edward Norton, poi sostituito da Mark Ruffalo a partire da The Avengers del 2012. E oggi, per la prima volta, She-Hulk ha lanciato una frecciatina al film di Leterrier e allo stesso Edward Norton, dato che in una simpatica sequenza della puntata Mark Ruffalo, ricordando gli eventi di quel film, dichiara a sua cugina Jennifer: "Oggi sono una persona diversa rispetto ad allora...letteralmente diversa!". La battuta è accolta da una risatina da Jennifer Walters, che sicuramente riecheggia quella emessa dagli spettatori al di qua dello schermo.

