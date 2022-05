She-Hulk preoccupa i fan: per gli ultimi rumor la serie è 'un pasticcio'

Secondo quanto riportato da uno degli ultimi rumor riguranti la prossima serie Disney Plus dei Marvel Studios con Tatiana Maslany e Mark Ruffalo, She-Hulk avrebbe più di un problema.

Poco tempo fa vi avevamo parlato dei problemi di post-produzione di She-Hulk, che hanno subito messo in allerta i fan, ma ora le cose per quanto riguarda lo show non sembrerebbero proprio migliorare.

She-Hulk è una delle numerose serie Marvel in arrivo che usciranno su Disney Plus. Lo spettacolo seguirà Jennifer Walters (Tatiana Maslany), la cugina di Bruce Banner (Mark Ruffalo), che otterrà poteri simili a quelli di Hulk a seguito di una trasfusione di sangue. Jennifer Walters è inoltre un avvocato, carriera che ha perseguito per tutto il tempo nei panni di She-Hulk nei fumetti, e il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha definito She-Hulk una "commedia legale di mezz'ora".

Finora, le produzioni dei Marvel Studios sul servizio di streaming Disney sono state generalmente ben accolte. WandaVision ha aperto le danze e ha entusiasmato il pubblico e anche se continuano i dibattiti tra i fan su quale sia la miglior serie Marvel mai fatta, in generale nessuna ha mancato di impressionare. Tuttavia, Matthew Belloni di Puck ha rivelato di come più voci provenienti dalla Marvel stiano esprimendo una certa preoccupazione per She-Hulk.

Questi primi rapporti definiscono She-Hulk "un pasticcio" e la presenza di Mark Ruffalo, punto fermo del MCU, potrebbe non bastare a salvare lo show. Tuttavia, la Marvel ha ancora tempo per lavorare sulla serie prima che venga rilasciata entro la fine dell'anno. Vedremo come si evolveranno le cose.

Per concludere, vi lasciamo con le parole di Tim Roth sul suo ritorno nel MCU in She-Hulk.