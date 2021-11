She-Hulk, ecco prime immagini e logo del nuovo show Marvel di Disney+!

Giornata di grandi manovre, in casa Marvel: in occasione del Disney+ Day il Marvel Cinematic Universe è infatti inevitabilmente finito sotto l'occhio dei riflettori, con più di un'attesissima release interessata dall'evento, tra cui, ovviamente, anche quella She-Hulk che introdurrà nel franchise il personaggio di Jennifer Walters.

Già si era parlato del possibile arrivo di un trailer di She Hulk in occasione del Disney+ Day: promessa fortunatamente mantenuta, come hanno potuto constatare proprio in questi ultimi minuti i fan Marvel abbonati alla nota piattaforma streaming.

Mentre su Twitter ci è stato svelato il logo ufficiale della serie con Tatiana Maslany, infatti, gli utenti Disney+ hanno potuto assistere in anteprima assoluta ad un breve trailer della nuova serie del Marvel Cinematic Universe, facendo per la prima volta la conoscenza con il personaggio e trovando anche alcune graditissime conferme, come la tanto chiacchierata presenza di Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner/Smart Hulk.

Prevedibilmente, invece, il trailer si è ben guardato dal mostrarci la Jennifer Walters post-trasformazione: per questo dovremo presumibilmente pazientare ancora un po' di tempo, come Marvel ci ha insegnato a fare. Cosa ne pensate? Queste prime immagini vi sembrano convincenti? Fatecelo sapere nei commenti! Secondo una teoria, intanto, She Hulk potrebbe introdurre gli X Men nell'MCU.