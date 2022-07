She-Hulk: nel trailer spunta un particolare easter egg dedicato ai Marvel Comics

Mancano solo poche settimane all'arrivo di She-Hulk, la serie Disney+ che ci permetterà di conoscere Jennifer Walters e a quanto pare, nello show saranno davvero moltissimi gli easter egg desunti dall'ormai sconfinato mondo Marvel, come dimostrato dal trailer diffuso in anteprima al Comic-Con di San Diego.

Nella breve clip condivisa, vediamo il personaggio interpretato da Tatiana Maslany allenarsi con suo cugino Bruce Banner aka Hulk per imparare a prendere dimestichezza dei suoi poteri. Nei pochi frame tra l'altro, viene mostrato anche il ritorno di Daredevil, l'eroe intepretato da Charlie Cox, che in questa serie indossa un inedito costume giallo.

Nel trailer tra l'altro, vediamo anche gli uffici dello studio legale Goodman, Lieber, Kurtzburg e Holliway, dove Jennifer lavora e qui, prestando molta attenzione, possiamo notare sullo sfondo un grosso quantitativo di fumetti Marvel, utilizzati dagli stessi avvocati come vere e proprie prove nei processi che riguardano i supereroi visto che, il sigillo della Comics Code Authority li rende tecnicamente un documento legale.

Jennifer Walter avrà dunque il compito di difendere i paladini della Marvel nelle molteplici controversie derivanti dalle loro attività sovraumane. Un compito di certo non semplice questo per la cugina di Bruce Banner. Secondo voi ci riuscirà? E voi, siete curiosi di vedere questa nuova serie? Ditecelo nei commenti.