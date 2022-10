She-Hulk: ecco i primi inquietanti concept art della Marvel per K.E.V.I.N.

Nonostante sia riuscito a generare tantissime polemiche e dividere notevolmente i fan della Marvel, non c'è dubbio che il finale di stagione di She-Hulk rimarrà impresso a lungo nella mente degli appassionati di cinecomic. L'incredibile colpo di scena che ha sconvolto l'episodio ha avuto una genesi molto lunga: i primi concept art di K.E.V.I.N.

Gli spettatori hanno incontrato il robot durante il finale della serie Disney+ e l'interesse per la sua realizzazione ha condizionato i fan in questi ultimi giorni. I vertici dei Marvel Studios hanno incoraggiato il team a fare un grande passo avanti con K.E.V.I.N. La sceneggiatrice Jessica Gao ha parlato durante il podcast Phase Zero di Comicbook.com dell'IA e del percorso che l'ha portata a comparire nel finale. Il design visivo, in particolare, è stato un punto critico per i responsabili della Marvel. Ma quel cappellino da baseball che si vede nelle immagini concettuali era qualcosa cui Gao non avrebbe mai rinunciato.

"Il personaggio entra nel mondo reale, irrompe alla Marvel. Sei una macchina e l'incredulità che non riesci a sospendere è che ci sia un cappello da baseball appoggiato sopra questa macchina", ha ricordato Gao. "E lui [Kevin Feige] era tipo, sì, non posso. Non ha senso. Non lo farò, non puoi farlo. E io ero così furiosa. Ho detto, e questo in una riunione con 20 persone diverse, ho detto: 'Kevin, se non mi fai mettere un cappello su quella macchina, mi licenzio'".

E poi Kevin, per un attimo, dice: 'Grazie mille Jessica. Hai fatto un ottimo lavoro per noi. Ci dispiace vederti andare via'. E poi Sweet Jackson Z di Previz, da sempre mediatore e gran lavoratore, ha suggerito gentilmente di incorporare nel design della macchina qualcosa che fosse un cappello da baseball", ha aggiunto. "E Kevin ha risposto: 'Ok, mi sta bene'. Se fa parte della macchina, ovviamente ha perfettamente senso!' E così questo è stato il nostro compromesso e non ho dovuto rinunciare al cappello sul nostro piccolo robot".

A proposito del finale, Tatiana Maslany ha commentato: "L'ho adorato", ha spiegato. "Non me l'aspettavo affatto. Quando esce dalla piattaforma Disney+, sono rimasta a bocca aperta. E poi questa conversazione con K.E.V.I.N., in cui è in grado di reclamare la sua storia e di ricollocarsi come protagonista della sua vita, mettendola in maniera molto semplice e contenuta. Che è sempre stato, per me, il motivo per cui sono sempre stata contraria a fare una grande cosa della Marvel, perché pensavo: 'Sembra così impersonale, e come se non riguardasse le persone'. Ma è in questo che lei lo rimette in riga, e lo adoro".

Come detto in un recente video, anche Simon Pegg ha adorato She-Hulk, ritenendo la serie "la cosa migliore fatta dalla Marvel dopo Avengers: Endgame".