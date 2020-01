She-Hulk: ecco la probabile data per l'inizio delle riprese

Tra i prodotti che saranno presenti all'interno del catalogo streaming della piattaforma Disney+, uno dei più attesi dai fan è la serie TV dedicata a She-Hulk. In base a un rumor, la data stabilita per l'inizio delle riprese dovrebbe essere luglio 2020.

La serie con protagonista il personaggio di Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner, farà parte dell'universo televisivo del MCU che Disney ha intenzione di portare anche sul piccolo schermo. L'annuncio dell'inizio dei lavori è stato reso pubblico dal portale Comicbook, dopo aver ricevuto un avviso di produzione sulle riprese che avranno inizio quest'estate ad Atlanta.

La show dovrebbe debuttare nel corso del 2020, così come WandaVision, la serie incentrata sui personaggi di Scarlet Witch e Visione, e The Falcon and the Winter Soldier, che potrà invece contare sulla presenza di Sam Wilson e Bucky Barnes.

Per quel che riguarda il cast di She-Hulk non è ancora stato annunciato il nome dell'attrice che presterà il volto a Jennnifer Walters. Chi vi piacerebbe vedere nei panni di She-Hulk? Nel frattempo dal web sono state pubblicate diversi lavori amatoriali dedicati al personaggio Marvel, come la fan art di Emmy Rossum di Shameless o quella che vede Gina Carano nei panni di She-Hulk, l'attrice apparsa nella serie TV The Mandalorian, ambientata nell'universo di Star Wars.