She-Hulk: pubblicato sui social un esilarante dietro le quinte della serie

Vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dell'ultimo episodio di She-Hulk di un finale folle ed inaspettato per la serie Marvel ed ora, grazie agli onnipresenti social, possiamo dare uno sguardo ad un divertente BTS per gentile concessione dell'attrice Ginger Gonzaga.

La prima stagione di Attorney the Law si è da poco conclusa e con i suoi 9 episodi abbiamo imparato a conoscere (e forse anche un po' apprezzare) Jennifer Walters & Co., in un turbinio di emoziono e sentimenti contrastanti.

Ora che è tutto finito, i vari protagonisti della serie stanno utilizzando i loro canali social per offrire ai fan del materiale nuovo ed uno sguardo diverso sull'universo di She-Hulk. Questa volta è stata Ginger Gonzaga, Nikki Ramos nella serie, a pubblicare un BTS divertente che mostra un cast rilassato tra una ripresa e l'altra.

Nessun comunicato ufficiale è stato rilasciato su una possibile seconda stagione della serie, ma in ogni caso la scrittrice di She-Hulk Jessica Gao ha affermato di aver intenzione di staccare un po' la spina prima di prendere in considerazione l'idea di nuovi episodi: "Credo che questo sia il modo in cui ci si sente dopo aver avuto un figlio. Dopo il primo parto, tutti chiedono: Avrai un altro figlio?. Ho appena partorito, dammi un secondo. È così che mi sento in questo momento".



Per chi ha le idee chiare, c'è chi invece poco sa sul proprio futuro lavorativo: Tatiana Maslany non sa proprio cosa aspettarsi sul futuro della sua Jen!