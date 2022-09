She-Hulk, quando comparirà Daredevil nella serie Marvel?

Daredevil comparirà in She-Hulk, questa ormai è una certezza insindacabile ma per il momento, non è ancora chiaro quando. Il personaggio interpretato da Charlie Cox incontrerà Jennifer Walters presto o tardi, proviamo dunque ad ipotizzare quando ciò potrebbe succedere.

Il finale dell'episodio 3 di She-Hulk in cui l'eroina rilascia un'intervista televisiva per raccontare la sua storia e in seguito viene attaccata da quattro uomini armati, fa pensare che siano assolutamente necessari dei rinforzi e in tal senso Matt Murdock potrebbe essere l'uomo giusto.

Un altro indizio che ci fa presupporre che manca poco all'apparizione di Daredevil sono le molte dichiarazioni di Kat Coiro sul personaggio la quale è la regista proprio dei primi quattro episodi. In una delle sue varie interviste, a proposito di questo attesissimo personaggio ha detto:

"Daredevil è di fatto la sorpresa più grande che abbiamo avuto, la più grande rivelazione del Comic-Con. Te lo assicuro, il sollievo che ho provato vedendolo apparire su quello schermo di fronte a tutti i fan è stato davvero enorme perché per quasi un anno ho mantenuto questo segreto, e finalmente posso tirare un sospiro di sollievo".

Secondo voi, il quarto episodio di She-Hulk sarà per davvero quello giusto? Diteci la vostra opinione nell'apposita sezione dedicata ai commenti.