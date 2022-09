She-Hulk: quando vedremo il quarto episodio su Disney+?

La scorsa settimana vi abbiamo raccontato il secondo episodio di She-Hulk nella nostra recensione, con protagonista l'avvocatessa Jennifer Walters interpretata da Tatiana Maslany. Scopriamo, invece, quando uscirà la quarta puntata e quante ancora ne mancano per la fine della prima stagione.

Con il primo episodio andato in onda su Disney+ il 18 agosto, a partire dal giovedì successivo ogni settimana una nuova puntata della serie Marvel verrà caricata sulla piattaforma streaming e per il quarto episodio non resta che aspettare, quindi, l'8 settembre.

Con una programmazione che ha subito un iniziale cambiamento e con un totale di nove puntate, la serie dovrebbe arrivare a conclusione il 13 di ottobre di quest'anno. Nonostante il poco materiale a disposizione per critica e pubblico, la serie ha già acquistato un notevole seguito e raccolto opinioni relativamente incoraggianti. Per la creatrice del prodotto Jessica Gao, l'episodio 4 potrebbe diventare il più amato dai fan: "Ci sono così tanti episodi. Ho adorato tutti gli episodi e ce ne sono tanti davvero speciali. L'episodio 4 penso che sarà uno dei preferiti dei fan perché possiamo vedere Wong sotto una nuova luce".

In attesa di conoscere il destino di Jennifer Walters e con ancora molti dubbi su un possibile secondo capitolo della serie, saremo ancora occupati per qualche altro giovedì.