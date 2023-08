She-Hulk: il rapper che sparò a Megan Thee Stallion condannato a 10 anni di carcere

Il rapper canadese Tory Lanez, responsabile per aver sparato all'artista Megan Thee Stallion nel 2020, è stato condannato a dieci anni di carcere: il giudice David Herriford della Corte Superiore della Contea di Los Angeles ha emesso il verdetto martedì 8 agosto 2023, a cui seguono 60 giorni di tempo per presentare il ricorso.

Era il 23 dicembre 2022 quando Lanez fu ritenuto colpevole di aggressione davanti alla giuria per aver sparato con una pistola semi-automatica. "Le donne nere sono ancora mancate di rispetto" ha dichiarato Stallion, "oltre a essere ignorate in moltissimi ambiti. Di recente sono stata vittima di un atto di violenza da parte di un uomo. Dopo una festa, mi ha sparato due volte mentre mi allontanavo da lui. Non eravamo in una relazione. Sinceramente, sono scioccata dall'essere finita in un posto del genere". Giusto qualche mese fa continuava il processo per Alec Baldwin di Rust, accusato di aver sparato sul set.

Da parte sua, il rapper di Say It, LUV e Unforgetful ha mantenuto l'innocenza per tutto il corso del processo, senza però riuscire a convincere la giuria. "La verità verrà fuori" aveva dichiarato in precedenza, ma la verità emersa è proprio quella che ha approvato i dieci anni di carcere. Nel 2020, l'anno in cui si svolsero gli eventi, Lanez ha pubblicato l'album Money Over Fallotuts, nel quale afferma che Stallion e tutto il resto del team cercavano di incastrarlo.

"Voglio che vada in prigione" ha continuato Stallion. "È folle che persone del genere riescano ad andare sul web e pubblicare qualcosa che è palesemente falso. Questo tizio sta davvero incasinando la mia vita. Come può farla franca?".

Tornando al cinema, Megan Thee Stallion è in trattative per entrare nel film dei fratelli Safdie.