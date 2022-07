She-Hulk, che rapporto avrà con Matt Murdoch? Jessica Gao rompe il silenzio!

Dopo tanto speculare e vedersi smentiti, ormai non c'è più alcun dubbio dopo il trailer di She-Hulk: nella serie su Jennifer Walters vedremo anche Matt Murdoch per la prima volta nei panni di Daredevil nel MCU. Ma quale rapporto li legherà e quanto di lui possiamo aspettarci? Parla l'autrice: "È come una Spada di Damocle".

In realtà, a ben guardare, la creatrice dello show Jessica Gao ha parlato letteralmente di “una borsa nera sulle nostre teste”. Che volesse alludere o meno alla proverbiale borsa piena di feci, segno della responsabilità che lo show si porta con sé nel reintrodurre, per la prima volta con tanto di costume, il Diavolo di Hell’s Kitchen nel Marvel Cinematic Universe, si può tranquillamente tradurre come una Spada di Damocle. Ormai l’abbiamo visto di sfuggita nel trailer presentato al San Diego Comic-Con assieme a tantissimi aggiornamenti: grandi novità su I Am Groot di James Gunn, fra primo trailer e rinnovo di stagione, mentre Agatha House of Harkness ha cambiato titolo e Cobie Smulders ha anticipato sviluppi inquietanti per Secret Invasion e Nick Fury.

Per tornare a She-Hulk però, Jessica Gao è potuta finalmente venire allo scoperto, parlando di Murdoch ma anche della presenza di Wong ai microfoni di ComicBook: "Mi sento come se ci stessimo avvicinando pericolosamente a una borsa nera sopra la mia testa. Ovviamente, ciò che Jen ha in comune con Matt Murdock è che sono entrambi avvocati ma anche, in modo unico, sono entrambi avvocati che sono dei supereroi, quindi hanno anche questo in comune. Wong è un personaggio che è esistito nell'MCU e conosce la cugina di Hulk. Il fatto unico è che Jen, a differenza di tutti gli altri di cui stiamo esplorando la storia delle origini, è una persona che ha già avuto a che fare con i super nella sua famiglia. Quindi, plausibilmente, ha già dovuto ascoltare e affrontare tutte queste cose come un membro della famiglia di terze parti per anni".

Ovviamente la Gao, nota lo stesso ComicBook, è stata molto parca nell’anticipare quanto e in che misura vedremo Matt Murdoch su piccolo schermo e quante volte pronto ad affiancare la Walters, oltre che nelle aule di tribunale, anche per le strade notturne di New York. Nel frattempo, una delle più grosse rivelazioni passata forse inosservata Kevin Feige l’ha fatta sulla Fase 5 e 6 e su quanto saranno strettamente collegate al MCU.