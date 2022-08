She-Hulk, la regista anticipa le novità sull'Hulk di Mark Ruffalo

Mancano davvero pochi giorni al debutto di She-Hulk: Attorney at Law su Disney+, e ora la regista dello show Kat Coiro ci anticipa qualcosa su i due cugini Hulk, e quali sono le novità per il personaggio di Mark Ruffalo.

Ai microfoni di TV Line, Kat Coiro rivela qual è stato l'episodio "più grande" da lei girato per la serie Marvel con protagonista Tatiana Maslany e perchè, e la sua risposta è stata la seguente: "Beh, l'apertura con l'origin story è stata di portata enorme, perché lì abbiamo due Hulk in lunghe scene con dialoghi, che è qualcosa a cui gli Hulk, storicamente, sono poco abituati".

"Per cui Mark Ruffalo si è dovuto sicuramente adattare un attimo, perché solitamente il suo Hulk se ne sta sulle sue, o lo vediamo più nelle sequenze d'azione, o ha solo un paio di pagine di dialoghi. E queste invece erano scene da cinque pagine" ha poi aggiunto.

E, come se non bastasse, l'aspetto tecnico di tali riprese non va certo sottovalutato. Specialmente con un altro Hulk nel mezzo.

"Abbiamo dovuto costruire delle piattaforme per entrambi [per la mo-cap ] su cui dovevano stare mentre interagivano tra loro, in modo da avere le giuste altezze" ha spiegato la regista "Per fortuna Ruffalo era presente per l'intero periodo necessari per le riprese. Perché la vera filosofia dei VFX risiede nel catturare quanto più possibile della vera performance dell'attore sul posto. E parte del mio lavoro è organizzare il set in modo tale che sembri normale routine per degli attori, anche se in realtà sono lì con i mo-cap suit e con delle telecamere in faccia".

She-Hulk: Attorney at Law approderà il 18 agosto su Disney+.