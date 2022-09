She-Hulk, la regista Anu Valia:'Il resto della stagione non è come vi aspettate'

Con l'episodio 'Verde e single', She-Hulk: Attorney at Law ha superato la metà degli episodi della stagione e i fan non vedono l'ora di scoprire cosa li attende nella seconda parte, con gli ultimi quattro episodi conclusivi. Ne ha parlato di recente la regista dello show Anu Valia, intervenuta nel podcast Phase Zero di Comicbook.

Nel corso della chiacchierata, Valia ha svelato che il resto della stagione non sarà quello che i fan si aspettano:"Sì, sono davvero emozionata. Penso che il resto della stagione sia così divertente e diverso, idealmente non è quello che ti aspetti. E quindi spero che le persone siano un po' sorprese, un po' come 'Oh, si stanno divertendo un po''. Quindi continuate a guardarla, penso davvero che sarà divertente. Spero che piaccia alla gente".



Secondo Valia, che aveva nominato Thor Ragnarok come ispirazione per She-Hulk, sarà divertente seguire il viaggio del supereroe compiuto da Jennifer Walters:"Non condividerò alcuno spoiler perché penso che vi piacerà guardarlo. E sinceramente penso che sarà divertente intraprendere quel viaggio con lei, ma penso che la cosa bella dello show sia che è così divertente. E inoltre lo show è molto interessato ad esplorare queste idee complicate riguardo l'identità. E come fai ad avere un'identità che ti è stata imposta e a volte ti piace ma a volte ti fa sentire in colpa con l'altro lato di te? È un'idea molto complicata. E penso che lo show voglia andare in profondità in quel modo. E quindi è molto bello".



Sul nostro sito è disponibile la recensione dell'episodio 5 di She-Hulk. Nel cast della serie Tatiana Maslany, Jameela Jamil, Ginger Gonzaga e Mark Ruffalo nel ruolo di Bruce Banner/Hulk.