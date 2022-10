She-Hulk, la regista: 'Così abbiamo usato i troll contro loro stessi'

L'accoglienza riservata a She-Hulk non è stata delle migliori: la serie con Tatiana Maslany è stata parecchio criticata da buona parte del fandom per i suoi toni leggeri e per una CGI e una trama da molti ritenute non all'altezza, ma spesso la cosa è decisamente sfuggita di mano a suon di messaggi aggressivi e minacce personali.

A parlarne è stata la regista Kat Coiro, che dopo aver svelato l'esistenza di una scena post-credit con Daredevil successivamente eliminata ha spiegato di aver semplicemente lasciato che l'aggressività di alcuni troll venisse ritorta contro i diretti interessati dagli sviluppi stessi del nuovo show targato Marvel Cinematic Universe.

"Quando lo show è uscito ho cominciato a ricevere tutti questi messaggi terribili, cattivi, da alcuni troll. Cose terribili, 'devi morire' e altre cose oscene. Poi la serie è andata avanti e queste cose sono scomparse, perché abbiamo cominciato ad accusare i troll. I troll erano i villain. Penso che quella gente abbia realizzato che, comportandosi in quel modo, non faceva altro che fare il nostro gioco" sono state le parole della regista.

E voi, avete apprezzato la serie che ci ha presentato Jessica Walters? Credete che la tattica anti-troll attuata sia stata efficace? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, in che modo potrebbe essere sconfitto Kang stando al finale di She-Hulk.