She-Hulk, la regista su Daredevil: 'Per noi è stato la sorpresa più grande'

Quando lavori a un progetto inerente al Marvel Cinematic Universe metti già in conto che, con ogni probabilità, di capiterà di poter sfruttare anche personaggi appartenenti ad altri segmenti del franchise: pur preparandosi adeguatamente, però, l'emozione in alcuni casi prende inevitabilmente il sopravvento, come ci spiega la regista di She-Hulk.

Nello show che ha visto Jennifer Walters twerkare con Meghan Thee Stallion, infatti, è stata ormai da tempo annunciata la presenza di Daredevil: il personaggio di Charlie Cox ha fatto il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe in Spider-Man: No Way Home ed è prossimo a farsi vivo proprio nella nuova serie Disney+, per la gioia di una Kat Coiro presa alla sprovvista dalla decisione degli Studios.

"Daredevil resta la più grande sorpresa che abbiamo ricevuto. Vi dirò, il senso di liberazione che ho avvertito quando è apparso sullo schermo davanti a tutti quei fan [al Comic-Con di San Diego] è stato enorme, perché avevo tirato avanti per un anno intero tenendomi dentro questo segreto, finalmente potevo respirare" sono state le parole di Coiro.

L'attesa per il ritorno del nostro avvocato preferito (ops, uno dei nostri due avvocati preferiti!) è ovviamente tangibile: cosa vi aspettate da questa nuova comparsa di Matt Murdock? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di ritorni, intanto, Tim Roth ci ha anticipato un nuovo scontro con Hulk.