She-Hulk, la regista Kat Coiro ammette: 'Non è facile lavorare per l'MCU'

She-Hulk sta prendendo forma e così la regista Kat Coiro ha voluto discutere del processo creativo che ha permesso la nascita di questa nuova produzione in arrivo su Disney+, rivelando di essere stata molto felice di entrare a far del fantastico mondo del Marvel Cinematic Universe.

"Sono una grande fan del MCU e in realtà ero un grande fan anche dei fumetti di She-Hulk, quindi quando ho sentito che lo stavano realizzando, sono andata molto convinta in azienda e mi sono davvero venduta come la persona giusta, in grado di trasformare in live-action questa storia. È stato un processo enorme e coinvolgente".



E sul'ambiente lavorativo di questo franchise, la regista ha poi aggiunto: "La Marvel è uno degli ambienti più collaborativi al mondo. Anche se sta producendo così tante cose, Kevin [Feige], Lou [D'Esposito] e Victoria [Alonso] e Brad [Winderbaum] sono sempre presenti e aiutano in tutto. Non è facile lavorare per l'MCU ma devo dire che è stata un'esperienza straordinaria. Ci siamo seduti e abbiamo discusso e devo dire che siamo sempre stati sulla stessa lunghezza d'onda. Si tratta di dare vita a queste storie. È stato un lungo processo, ma è stato davvero tanto appassionante".



In precedenza Kat Coiro ha anche anticipato cosa bisognerà aspettarsi da She-Hulk, precisando che la serie sarà un'interessante commistione tra humor e cuore. Ne vedremo sicuramente delle belle. Quali sono le vostre aspettative su questa produzione?