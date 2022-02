She-Hulk, la regista Kat Coiro anticipa un 'mix di humour e cuore'

E' attesa nel corso del 2022 la serie del Marvel Cinematic Universe She-Hulk, della quale è tornata a parlare la regista Kat Coiro: nella serie vedremo Tatiana Maslany nei panni dell'avvocatessa Jennifer Walters, cugina del Bruce Banner di Mark Ruffalo. Ecco le anticipazioni della regista dello show Marvel!

Se Loki, WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier avevano un'impronta più seria, la regista Kat Coiro promette che She-Hulk sarà uno show decisamente più leggero, come già anticipato in parte dalle prime immagini di She-Hulk.

"Non ho mai scelto un progetto basandomi sul genere e in realtà non penso molto al genere, penso al personaggio" ha rivelato Coiro in un recente incontro con la stampa che riguardava l'imminente uscita del film Marry Me - Sposami, commedia romantica con Jennifer Lopez e Owen Wilson. "Penso alle vite e alle emozioni dei personaggi e mi chiedo se posso aggiungere qualcosa. Posso portare un mix di humour e di cuore in tutto questo? Perché questo è ciò che mi piace vedere e ciò su cui amo lavorare" ha aggiunto, parlando dell'attesa serie Marvel, rivelando che ciò che le è piaciuto più dell'universo cinematografico della Casa delle Idee è proprio la varietà e la possibilità di spaziare nei generi.

Coiro, regista e produttrice esecutiva di She-Hulk, ha raccontato di aver affrontato questa nuova sfida con lo stesso spirito con cui affronta i nuovi progetti: "Ho fatto ciò che faccio sempre, mi sono concentrata molto sui personaggi, sulla performance, sul trovare l'umorismo e tenerlo ben saldo alla realtà".

Senza rivelare molto altro sullo show ("Lo lascio fare a Kevin Feige" ha scherzato), la regista ha confermato che le riprese di She-Hulk si sono già concluse e che uscirà nel corso del 2022 su DisneyPlus.

Nell'attesa di conoscere la data d'uscita della serie Marvel, sappiamo che She-Hulk avrà più di 6 episodi e che vedrà il ritorno di Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner e di Tim Roth che interpreterà Abominio. Ecco tutte le ultime novità su She-Hulk!