She-Hulk: la regista Kat Coiro parla di un possibile progetto sulla famiglia Hulk!

E' passata quasi una settimana dalla pubblicazione del finale di stagione di She-Hulk. Nonostante le tante critiche, la puntata ha saputo colpire i fan grazie alla sua fedeltà alla Jennifer Walters dei fumetti e alle prospettive future date ai personaggi, in particolare alla famiglia Hulk.

Nel nono ed ultimo episodio della serie Jen, oltre a capire finalmente il proprio ruolo come supereroina, riesce a rompere la quarta parete cercando di raccontare e manipolare lei stessa la sua storia. Insomma un finale che, nonostante abbia fatto storcere il naso a molti, rimane fedelmente in linea con il personaggio e con il tipo di storia che i Marvel Studios pareva volessero raccontare. Una legal comedy dai risvolti drammatici capace di raccontare la vita di una donna moderna.

Riguardo il futuro dei personaggi sembra che i Marvel Studios abbiano in mente di realizzare un film su World War Hulk, una delle serie a fumetti più famose e apprezzate su Bruce Banner e il golia verde. In tal senso, il colpo di scena dell'ultimo episodio riguardo Bruce e il suo figlio perduto potrebbe aprire la strada a qualcosa di grande.

Quale che sia sia la natura del prodotto, la regista Kat Coiro sarebbe più che contenta di parteciparvi. "Al 100%" ha raccontato "Una delle cose che amo di più della serie è la chimica tra Tatiana (Maslany) e Mark (Ruffalo), il rapporto fratello maggiore/sorella minore tra di loro. Sarebbe un gioco da ragazzi portarlo sul grande schermo!" ha concluso spiegando le potenzialità enormi del progetto.

Riguardo in ritorno di She-Hulk, la Maslany ha detto di aspettare una chiamata per Daredevil: Born Again. Infatti, insieme ad Echo, sarà il progetto più collegato alla serie soft-reboot standalone su Matt Murdock con protagonisti Charlie Cox e Vincent D'Onofrio. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!