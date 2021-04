She-Hulk: Renée Elise Goldsberry di Altered Carbon e Hamilton si unisce alla serie

Dopo le ultime notizie riguardo gli attori di She-Hulk, scopriamo chi è la nuova aggiunta al cast della serie di Disney+ incentrata sulla vita di Jennifer Susan Waters, vera identità della famosa supereroina della Marvel.

Secondo quanto viene affermato dai giornalisti di Collider, Renée Elise Goldsberry è entrata a far parte nel cast dello show: l'attrice sarà infatti il volto di un personaggio di nome Amelia, anche se ancora non conosciamo altri dettagli riguardo la sua storia e quale sarà il suo rapporto con la protagonista interpretata da Tatiana Maslay. In molti si ricorderanno di Renée Elise Goldsberry per la sua presenza nelle puntate di Altered Carbon, serie TV di ispirazione cyberpunk prodotta da Netflix che è stata cancellata dopo solo due stagioni, inoltre ha fatto parte del cast di Hamilton, film che ha ottenuto un notevole successo e dove interpretava Angelica Schuyler Church.

Non resta che aspettare i prossimi mesi per scoprire quale sarà il suo ruolo nelle puntate di She-Hulk, opera incentrata sulla vita di Jennifer Waters, avvocatessa di New York che acquisisce parte dei poteri del cugino Bruce Banner dopo aver ricevuto una trasfusione del suo sangue. Come avete potuto leggere in una precedente notizia riguardo le riprese di She-Hulk, i lavori sono già iniziati e in molti sperano di poter vedere le puntate della prima stagione nel corso del 2022.