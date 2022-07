She-Hulk: Renée Elise Goldsberry sarà di Mallory Book nella serie in arrivo su Disney+

Il debutto di She-Hulk si avvicina e pian piano tutti i tasselli stanno andando al proprio posto, e così nell'ultima featurette diffusa, abbiamo avuto conferme sul fatto che Renée Elise Goldsberry vestirà i panni di Mallory Book.

Creata da Dan Slott e Juan Bobillo, Mallory è un'ex reginetta del ballo, diventata poi un affermato avvocato nello studio legale di Goodman, Lieber, Kurtzberg e Holliway, che sembra non aver mai perso una causa in vita sua. Mallory sviluppa una sorta di rivalità con Jen diventando persino il presidente della Fourth Wall Enterprises, un'azienda che vuole rovinare di fatto la vita di She-Hulk. Non sappiamo insomma quali saranno esattamente le dinamiche di questi due personaggi all'interno della serie e come si evolverà il loro rapporto.

She-Hulk presenterà nuovi personaggi nel MCU ma ci permetterà di ritrovare anche alcune vecchie conoscenze, come ad esempio Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner, Tim Roth nei panni di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong nei panni di Wong. Il cast comprende anche Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil e Jon Bass.

Vi ricordiamo che She-Hulk arriverà su Disney+ il prossimo 17 agosto e che, ogni mercoledì verrà rilasciato un nuovo episodio. La serie sarà una commistione tra legal drama e comedy dunque, un esperimento totalmente inedito per il franchise guidato da Kevin Feige.