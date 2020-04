She-Hulk: riprese posticipate per la serie MCU su Disney+?

Mentre i fan si chiedono ancora se Mark Ruffalo sarà presente nella serie su She-Hulk, l'attuale emergenza Coronavirus ha cambiato completamente i piani della Disney riguardo agli show incentrati sui supereroi Marvel.

Diversi rumor segnavano l'inizio delle riprese dello show che ci mostrerà la storia di She-Hulk per il prossimo 6 luglio, come per altri show prodotti dalla Disney le puntate sarebbero state girate ad Atlanta. Come si può facilmente immaginare, la sospensione delle riprese di Falcon and The Winter Soldier, di Moon Knight, i cui lavori verrà spostati a metà novembre, avranno un grande impatto sullo show dedicato a Jennifer Walters, che potrebbe essere girato in contemporanea a Moon Knight, o cosa ancora più probabile, andare ad occupare il periodo di fine 2020 e inizio 2021.

Ovviamente queste sono solo supposizioni, ma è abbastanza certo ormai che nel corso dell'estate sarà molto difficile che si possa riprendere a girare film e serie TV. Nonostante questo i fan sono curiosi di scoprire chi sarà ad interpretare la protagonista, mentre qualcuno ha già in mente degli attori adatti, come Alison Brie, che potete vedere ritratta come She-Hulk, altre attrici quale per esempio Emily Hampshire si sono proposte per la parte, anche se per ora non abbiamo nessuna notizia ufficiale a riguardo. Non resta che aspettare per sapere quale sarà il futuro della serie con protagonista She-Hulk.