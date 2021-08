She-Hulk, le riprese della serie Marvel sono terminate? Ecco un grosso indizio!

Le riprese del nuovo show del MCU, She-Hulk, dovrebbero essere terminate. O almeno, così sembra da un post di Monique Ganderton, stunt coordinator del progetto. La Ganderton ha infatti condiviso una storia su Instagram in cui mostra il regalo che si è fatta a fine riprese. Certo non chiarisce quali, ma possiamo immaginare si tratti di She-Hulk.

La Ganderton la conosciamo bene, perché ha collaborato più volte con la Marvel. Ha lavorato infatti già in Captain Marvel e Avengers: Endgame. Come stunt coordinator l'abbiamo invece ritrovata più recentemente su Disney+ nella serie Loki. Proprio pochi giorni fa la stunt performer ha pubblicato un suo video in cui ci mostra un scontro creato per Infinity War, dove ha aiutato a sviluppare lo stile di combattimento di Proxima Midnight. Spettacolare.

Di She-Hulk non sappiamo molto, se non che la protagonista sarà Tatiana Maslany che si è detta entusiasta del progetto. La bravissima attrice nota per la serie Orphan Black, sarà Jennifer Walters, un'avvocatessa dotata di poteri gamma e dalla pelle verde, proprio come il cugino Hulk.

Secondo altre indiscrezioni, She-Hulk romperà la quarta parete proprio come Deadpool, elemento che potrebbe dare vita a dei simpatici siparietti proprio come nel film con Ryan Reynolds. E in effetti Jameela Jamil, che fa parte del cast, ha già annunciato che sarà uno show molto divertente.

Non abbiamo ancora informazioni ufficiali sulla data di uscita di She-Hulk su Disney+, ma contando che le riprese dovrebbero essere finite adesso, non sarebbe così lontana. E infatti i fan la aspetterebbero per il 2022, come previsto inizialmente.