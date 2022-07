She-Hulk e il ritorno di Daredevil, autori ancora increduli: 'Un onore l'ok della Marvel'

Sebbene si tratti di un'ipotesi più che sensata, gli autori di She-Hulk: Attorney at Law sono rimasti comunque sbalorditi quando i Marvel Studios hanno approvato l'idea del cameo del Daredevil di Charlie Cox, che sancirà il suo ritorno nel MCU.

La creatrice dello show Jessica Gao ha rivelato a Collider che nella fase post-Netflix di Daredevil, quando si è fatta strada l'idea di re-introdurre il personaggio di Matt Murdock, c'era un alone di incertezza sulla fattibilità di un crossover: "Non credo che avremmo mai immaginato di essere autorizzati a farlo, perché non sapevamo quale fosse lo stato del personaggio" ha ricordato l'autrice. "Poi, non ricordo come, sono arrivate voci sul ritorno di Daredevil e che sarebbe stato proprio Charlie Cox. Allora ci siamo chiesti: 'Ma possiamo usarlo? Ce lo permetteranno?' E quando ci hanno detto di sì non potevamo crederci, abbiamo subito pensato a uno scherzo".

L'annuncio ufficiale risale allo scorso dicembre, quando Kevin Feige confermò che Charlie Cox sarebbe tornato a interpretare Daredevil: allora non era chiaro quali sarebbero stati i piani per l'eroe di Hell's Kitchen, ma dopo i recenti annunci del Comic-Con sappiamo che Matt Murdock avrà il suo show Daredevil: Born Again composto da 18 episodi atteso per il 2024.

Jessica Gao prosegue nel suo racconto, rivelando quanto l'incredulità abbia inciso sul lavoro degli autori: "Continuavamo a scrivere inserendolo nella nostra storia e pensavamo: 'Ok, in qualunque momento potrebbero venirci a dire che non possiamo usarlo, che si sono sbagliati, che in realtà non hanno i diritti'. Ma più avanzava la scrittura, più tutto diventava reale. Ed è stato difficilissimo tenere il segreto!".

Un segreto ormai svelato grazie al nuovissimo trailer di She-Hulk che proprio alla fine ci regala qualche frammento dell'iconico costume giallo e rosso dell'eroe notturno, senza rivelare il viso di Cox. Oltre a Daredevil, nel trailer abbiamo visto dei volti noti del MCU come Wong (Benedict Wong) e Abominio (Tim Roth), ma la Gao assicura che ci saranno anche dei volti inediti in She-Hulk.

Per scoprire di chi si tratta, non ci resta che attendere il sempre più vicino 17 agosto per il debutto di She-Hulk: Attorney at Law in streaming su Disney+.