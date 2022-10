She-Hulk: il ritorno di Daredevil e Charlie Cox nello sfavillante poster ufficiale Marvel

Come da tradizione, passata qualche ora dalla messa in onda dell'episodio 8 di She Hulk, i Marvel Studios hanno pubblicato un nuovo poster ufficiale per la serie tv del MCU, dedicato questa volta al Daredevil di Charlie Cox.

La doppia locandina, che potete trovare comodamente nel post in calce all'articolo, mostra da un lato il nuovo costume giallo e rosso di Daredevil su un cupo sfondo rosso, e dall'altro il Matt Murdock in abiti civili da avvocato stagliato su un soleggiato sfondo giallo, con tanto di palme losangeline alle sue spalle. Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che il ritorno di Daredevil nel MCU non ha solo fatto luce sul fato degli Accordi di Sokovia, ma ha anche fornito il punto di partenza ideale per le prossime avventure del personaggio, dopo l'antipasto impiattato come cameo e offerto da Spider-Man: No Way Home: dopo il successo delle acclamate tre stagioni della serie Marvel's Daredevil, nata su Netflix ma disponibile da qualche mese su Disney Plus, Charlie Cox riprenderà il ruolo di Matt Murdock in pianta stabile nel futuro del MCU, prima nella serie tv Echo, spin-off di Hawkeye in uscita nel 2023, e poi nell'attesissima Daredevil: Born Again, in arrivo nel 2024.

Nel frattempo, il gran finale della prima stagione di She-Hulk arriverà su Disney Plus la prossima settimana, come sempre a partire dalle 9:00 del giovedì. Secondo le indiscrezioni Tatiana Maslany riprenderà il ruolo di Jennifer Walters anche in Captain America: New World Order, staremo a vedere dunque se l'ultima puntata della serie farà in qualche modo riferimento al film con Anthony Mackie.