She Hulk: rivelata per errore la data d'uscita della nuova serie Marvel Disney Plus?

Dopo gli ultimi rumor su She Hulk, la Disney potrebbe aver svelato per errore e con anticipo sulla tabella di marcia la data d'uscita dell'attesissima prossima serie tv del Marvel Cinematic Universe.

Pochi minuti fa, infatti, sul sito web della compagnia nella sua versione britannica, Disney UK, She-Hulk è stato elencato come in arrivo il 17 agosto 2022 sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus. Questa data, lo ribadiamo, non è stata rivelata ufficialmente per il momento quindi non è ancora da considerarsi come definitiva, tuttavia la tempistica calzerebbe a pennello con la programmazione Marvel Studios.

Del resto, dopo il successo di Moon Knight, la prossima serie tv in arrivo sulla piattaforma sarà Ms. Marvel, che esordirà l'8 giugno e andrà avanti per sei episodi settimanali, spingendosi fino a circa metà luglio. Una data d'uscita fissata al 17 agosto metterebbe tra Ms. Marvel e She-Hulk circa la stessa distanza che ci sarà tra Ms. Marvel e Moon Knight, senza contare che nel corso dell'estate i Marvel Studios torneranno anche al cinema con Thor Love & Thunder, previsto per il 6 luglio. Naturalmente vi invitiamo a rimanere sintonizzati per ogni aggiornamento.

Vi ricordiamo che She-Hulk avrà come protagonista Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters, la cugina di Bruce Banner, e includerà nel cast anche Mark Ruffalo, che riprenderà il ruolo di Bruce Banner/Hulk, e Tim Roth di nuovo nei panni dell Abominio: il villain era comparso nel MCU nel film del 2008 L'incredibile Hulk e si è intravisto per un cameo nel corso del recente Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.