She-Hulk: rivelato il titolo di lavorazione della serie Disney+

Dopo le novità su Bruce Banner casting di She-Hulk, ecco arrivare in rete un nuovo report sulla produzione dell'attesa serie Disney+ che firmerà il debutto di Jennifer Walters nel Marvel Cinematic Universe.

Secondo quanto emerso da un nuovo aggiornamento di Production Weekly (via HN Entertainment), le riprese di She-Hulk dovrebbero infatti svolgersi sotto il titolo di lavorazione di "Libra" (Bilancia), riferimento alla professione di Jennifer Walters, l'avvocato.

Diventano dunque due i progetti entrati in produzione nel 2020 con il nome "Libra", visto che lo stesso titolo è stato scelto da Christopher McQuarrie - che è solito utilizzare nomi legati all'astrologia - per il suo Mission Impossible 7, le cui riprese di Venezia sono stata temporaneamente sospese a causa dell'emergenza Coronavirus.

Stando alle ultime indiscrezioni, le riprese dello show dovrebbero iniziare la prossima estate (probabilmente a luglio) ad Atlanta, in Georgia, in vista di una potenziale uscita nel 2021 che però non è ancora stata annunciata.

I Marvel Studios, lo ricordiamo, hanno deciso di affidare She-Hulk alla penna di Jessica Gao, sceneggiatrice nota soprattuto per avere lavorato a Rick & Morty (dobbiamo infatti a lei la geniale creazione di Pickle Rick). Per altre notizie sulla serie, si fanno sempre più insistenti le voci sulla possibile comparsa di Red Hulk.