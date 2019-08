She-Hulk: Rosario Dawson commenta i fancast sulla serie

Tra gli annunci delle nuove serie in arrivo sulla piattaforma streaming Disney+, il D23 Expo ha riservato diverse sorprese ai fan Marvel. Oltre all’arrivo di Moon Knight sul piccolo schermo, infatti, è stato confermata anche una serie tv su She-Hulk. Il cast è ancora sconosciuto, ma i fan hanno già dato il via ai fancast.

Tra i vari attori proposti come candidati ideali per vestire i panni di Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner/Hulk, c’è Rosario Dawson, che abbiamo già visto all’interno del MCU, dove ha interpretato Claire Temple/Night Nurse negli show Netflix. L’attrice ha esordito, infatti, in Daredevil, per poi comparire anche in Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Defenders.

Rosario Dawson ha condiviso una fan art che la ritrae come She-Hulk e l’ha condivisa su Instagram. Potete vedere la bella creazione in calce all’articolo. L’attrice ha commentato dicendo di amare la fan art e ha trovato anche il consenso dei suoi fan, che sembrano apprezzare decisamente l’idea di veder tornare l’attrice nell’universo Marvel, anche se in un ruolo nuovo.



Però, la Dawson non è mai comparsa nei film e non sarebbe nemmeno la prima volta in cui un attore cambia personaggio all’interno del grande universo narrativo della Casa delle idee. Mahershala Ali, per esempio, è stato Cottonmouth in Luke Cage e ora sarà il nuovo Blade.

Voi cosa ne pensate? Vedete bene Rosario Dawson nella parte di She-Hulk?