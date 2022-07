She-Hulk, un rumor anticipa il debutto de La Cosa dei Fantastici 4: l'attore è amatissimo!

Mentre il trailer da record di She-Hulk ha superato Moon Knight, Wandavision e Loki per visualizzazioni, un nuovo rumor affermerebbe la presenza di un personaggio molto importante nello show. Stiamo parlando di Ben Grimm, La Cosa dei Fantastici Quattro.

E non è tutto. Secondo il post di 4Chan, che è stato recentemente condiviso su Reddit, La Cosa apparirà negli ultimi tre episodi di She-Hulk a partire dall'episodio 8 e, secondo quanto riferito, sarà interpretata dall'attore Jason Segel, l'amatissimo Marshall di How I Met Your Mother, tramite motion-capture.

Continuando, la fonte rivela che il personaggio avrebbe dovuto originariamente fare il suo debutto in Spider-Man: No Way Home. Nello show, La Cosa "combatterà un caso di diffamazione" contro la squadra di supercriminali Wrecking Crew e condividerà lo schermo con She-Hulk e Daredevil, la cui apparizione nella serie è da lungo rumoreggiata.

She-Hulk non è il primo progetto del Marvel Cinematic Universe ad essere associato alla presunta apparizione di un membro dei Fantastici Quattro. L'anno scorso era stato riferito che un altro membro del team, Mister Fantastic, sarebbe apparso in Doctor Strange 2, un'affermazione che si è rivelata vera quando John Krasinski ha dato vita all'eroe nel film di Sam Raimi, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.