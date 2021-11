She-Hulk, quale sarà il ruolo del Bruce Banner di Mark Ruffalo?

Nonostante la delusione dei fan per i pochi trailer visti al Disney+ Day, la Marvel può dirsi al primo posto per prodotti annunciati. Fra questi She-Hulk, serie spin-off (e in live-action) sulla versione femminile dell'eroe verde: Jennifer Walters, avvocatessa dei super e cugina di Bruce Banner, che sarà centrale.

Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato lungamente di tutti i prodotti recentemente annunciati durante il Disney+ Day: dalla nuova serie animata dedicata a Spider Man, a quelle incentrate su due personaggi che non hanno mai avuto standalone nei fumetti Marvel, fino alle pesanti critiche rivolte al trailer di Sneakerella. Insomma, la convention è stata ha lasciato molto di cui parlare, ma sono anche tanti i delusi che si aspettavano di poter vedere qualcosa di più di un logo. In fatto di trailer e clip, il titolo più fortunato è stato quello dedicato alla cugina di Bruce Banner: dettagli alla mano, sembra che la timeline dell'MCU sarà stravolta in She Hulk.

Il dettaglio riguarda proprio il personaggio di Bruce Banner interpretato da Mark Ruffalo, il che ci fa capire quanto sarà determinante all'interno degli episodi. Più di quanto la trama possa già far supporre. Partiamo infatti da una premessa: senza l'Hulk di Bruce Banner, quello della cugina non sarebbe mai nato. E' infatti una trasfusione di sangue compatibile da parte di Bruce nei confronti di Jennifer, pensato in realtà per salvarle la vita, a trasformarla nella versione femminile dell'eroe verdastro, irradiato com'è di raggi gamma.

Non bastasse questo, vedremo comunque Mark Ruffalo molto più di quanto sperato, impegnato in qualcosa di simile al passaggio di testimone che, dal canto suo, Jeremy Renner dovrebbe svolgere nei confronti di Kate Bishop in Hawkeye. Dalle prime immagini infatti, Banner viene mostrato mentre sottopone la cugina a una serie di test, probabilmente per insegnarle a gestire i suoi poteri. Lo vedremo nei panni di Smart Hulk, ma la sua condizione non sembra più permanente, perché nei trailer viene mostrato anche nelle sue vesti umane, non trasformate. Quanto aspettate la serie, fra tutte quelle annunciate? Ditecelo nei commenti!