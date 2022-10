She-Hulk, la sceneggiatrice sul breve momento di Daredevil: 'Questo è lo show di Jen'

Con l'episodio di ieri finalmente approdato in streaming su Disney+, gli spettatori di She-Hulk hanno potuto assistere a un incontro che aspettavano di vedere da tempo (anche se per adesso solo sul piccolo schermo). Nonostante questo, l'incontro in questione è stato breve e la sceneggiatrice ha ribadito che siamo all'interno della serie tv di Jen.

Stiamo parlando, come avrete intuito, del cameo di Daredevil in She-Hulk con il breve incontro che ha visto protagonista Charlie Cox, di ritorno nei panni del personaggio dopo l'altro cameo visto in Spider-Man: No Way Home. La sceneggiatrice, quindi, ha spiegato il motivo della durata così breve dell'incontro tra i due personaggi.

"Dobbiamo continuare a ricordare alle persone che questo è lo show di Jen, questo è lo show di She-Hulk", ha spiegato la sceneggiatrice principale di She-Hulk Jessica Gao in una recente intervista a Marvel.com. "Tutto nello show è pensato per poter sovvertire un tropo o sfidare le aspettative o fondare qualcosa in una realtà più divertente. Questo è un po' l'ethos dello show. Quindi, naturalmente, è stato naturale per questo show, essendo così meta, riconoscere e prendere in giro il classico combattimento nel corridoio di Daredevil. Ma poi, ovviamente, avremmo dovuto minimizzare il tutto con la nostra ragazza, She-Hulk".

"Aveva molto senso che lui fosse in questo show perché sia lui che Jen sono avvocati di giorno e supereroi fuori dall'ufficio, anche se Jen lo fa con riluttanza", ha detto Gao in un'altra parte dell'intervista. "Quale personaggio migliore per mostrare come questa lotta che lei sta vivendo sia possibile?".

