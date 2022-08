She-Hulk, la sceneggiatrice rivela: 'Lo show parlerà degli Accordi di Sokovia'

Da Civil War ad oggi si è parlato poco degli Accordi di Sokovia, che avrebbero reso Peter Parker un fuorilegge in Spider-Man 3. I fan attendevano ormai da tempo che qualcuno approfondisse la questione, e sembra che con l'arrivo di She-Hulk sia arrivata l'ora di parlarne.

Gli Accordi di Sokovia, introdotti proprio nel terzo film di Captain America, richiedevano agli "individui potenziati" di registrarsi e rispettare le linee guida e i regolamenti stabiliti dalle Nazioni Unite. Proprio questa regola ha diviso gli Avengers nel film, perché una parte della squadra era d'accordo con questa scelta, mentre l'altra metà si è opposta. Tuttavia, quello che avrebbe dovuto essere un grande cambiamento sulla Terra, non è stato esattamente questo. Infatti non ci sono stati molti riferimenti agli Accordi in altre pellicole dopo il film dedicato a Cap, e gli unici prodotti a citarli sono stati WandaVision e Black Widow.

La scrittrice capo della serie Jessica Gao ha parlato ai microfoni di The Direct, assicurando che questa cosa sta per cambiare con l'arrivo di She-Hulk. "Questo show risponderà alla domanda che riguarda ciò che è successo agli Accordi di Sokovia. Accadrà più avanti nella stagione, ma avrete una risposta a ciò che è realmente successo agli Accordi".

Jennifer Walters, protagonista della serie, ci porterà dunque nel mondo legale, in quanto avvocatessa, e nella serie non vedremo solo combattimenti tra supereroi, ma anche in tribunale. Proprio qui ci sarà il ritorno di un personaggio molto amato: Matt Murdock.

Siete curiosi di scoprire cosa è accaduto agli Accordi di Sokovia? Intanto, mentre aspettiamo l'uscita della serie, prevista dal 18 Agosto su Disney+, vi lasciamo con il trailer di She-Hulk!