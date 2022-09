She-Hulk, lo sconcertante colpo di scena finale dell'episodio 7 spiegato bene

Nuovo giovedì, nuovo episodio di She-Hulk, l'acclamata e divertente nuova serie tv dei Marvel Studios distribuita in esclusiva da Disney Plus: la puntata di questa settimana si intitolata 'Il ritiro' e si conclude con grosso colpo di scena, che prepara la storia al gran finale di stagione.

Nel corso dell'episodio, Jennifer si innamora di Josh e dopo una rapida frequentazione decide di andarci a letto, solo per svegliarsi da sola la mattina seguente. Lui non risponde ai suoi messaggi e col passare dei giorni la protagonista diventa ossessionata dal silenzio del cellulare, fino a sviluppare una vera e propria dipendenza: la sua nuova missione per fortuna la tiene occupata, e dopo aver fatto visita ad Emil Blonsky conosce una nuova 'gang' di supercriminali in via di guarigione, che l'ex Abominio sta aiutando nella ricerca della pace interiore. Il gruppo di ex villain aiuterà Jennifer a liberarsi della sua ossessione per Josh, tanto che alla fine la protagonista deciderà di cancellare il numero dell'amante scomparso nel nulla.

Nel finale dell'episodio 7 di She-Hulk, però, un grosso colpo di scena mostra cosa è davvero accaduto nella notte di passione tra Jennifer e Josh: lui, infatti, mentre lei dormiva ha copiato i dati del suo cellulare e le ha scattato una foto, invitando una serie di emoticon ad un contatto denominato 'HulkKing' tramite le quali confermava di aver rubato il sangue di She-Hulk. L'identità di questo misterioso 'HulkKing' non è nota al momento, anche si tratta dello stesso utente che modera la pagina "Cancel She-Hulk" sul sito web di Intelligencia, come visto nell'episodio 6. Di conseguenza, è diventato tragicamente chiaro che conquistare Jennifer era solo una missione per Josh, che ha lavorato per il misterioso HulkKing per tutto il tempo.

Considerando il nome utente di questo misterioso villain e la sua connessione con Intelligencia, è molto probabile che HulkKing voglia il sangue di She-Hulk per diventare un nuovo Hulk o per crearne uno che può potenzialmente controllare. Per questo i sospetti dei fan sono immediatamente caduti su Samuel Sterns, alias The Leader, interpretato da Tim Blake Nelson in The Incredible Hulk e recentemente annunciato come villain di Captain America New World Order. Curiosamente, negli scorsi giorni un nuovo rumor ha anticipato che She Hulk esordirà al cinema proprio in Captain America 4, il che alimenterebbe le teorie secondo cui nei prossimi due episodi della serie The Leader farà il suo ritorno sulle scene, creando ulteriori connessioni tra i due progetti.

Ricordiamo infine che, secondo le indiscrezioni, Daredevil comparirà nella puntata 8 di She Hulk, ovvero quella che andrà in onda la prossima settimana. La prima stagione della serie Marvel sarà composta da un totale di 9 episodi, dunque il gran finale si avvicina: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.