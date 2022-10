She-Hulk, la seconda stagione si farà? La showrunner: 'E' come se avessi appena partorito'

Da giovedì è disponibile su Disney Plus l'ultimo folle episodio di She-Hulk, la serie con protagonista Tatiana Maslany che è così giunta così a conclusione dopo nove puntate. Ma lo show verrà rinnovato per una seconda stagione?

La risposta non è delle più scontate. Fino a questo momento infatti, tra tutti gli show dei Marvel Studios solamente Loki ha avuto ufficialmente il via libera per una nuova stagione, che vedrà il ritorno del dio dell'inganno interpretato da Tom Hiddleston. Ma cosa ne pensa Jessica Gao, showrunner di She-Hulk?

"Mi sento come quelle persone che hanno appena avuto dei figli", ha dichiarato la Gao durante il podcast Phase Zero di ComicBook.com. "Questo è il modo in cui le persone si sentono dopo aver avuto il primo bambino e poi tutti sono tipo, hai intenzione di avere un altro bambino? E loro rispondono, ho letteralmente appena partorito! Sono ancora su un letto d'ospedale. Dammi un secondo. Ed è così che mi sento in questo momento".

Il nono episodio di She-Hulk ha concluso le cose in un modo inaspettato, ma abbastanza in linea con il personaggio. Sebbene un rinnovo non sembrerebbe essere quindi così vicino, sappiamo che Jennifer Walters tornerà sicuramente per nuove avventure nei prossimi progetti Marvel. In attesa di annunci ufficiali, non ci resta che aspettare.

Per salutarvi, vi lasciamo con le precedenti dichiarazioni di Jessica Gao, che ha parlato della chimica tra Charlie Cox e Tatiana Maslany.