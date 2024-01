She-Hulk, la seconda stagione della serie Marvel si farà oppure no? Nuovi aggiornamenti

Questa settimana la protagonista Tatiana Maslany si è detta molto pessimista riguardo ad una seconda stagione di She-Hulk, ma nelle ultime ore sono emerse nuove informazioni che potrebbero fornire un contesto più preciso per le dichiarazioni dell'attrice.

Il noto sito io9 ha condiviso un aggiornamento dopo aver interpellato una fonte interna ai Marvel Studios, ovviamente rimasta anonima: secondo il portale, "i commenti di Tatiana Maslany sono fondamentalmente accurati, ma allo stesso tempo mancano di contesto. Vale a dire che le cose cambiano se vengono messe in prospettiva con le recenti dichiarazioni del CEO della Disney Bob Iger, che da quando è tornato alla Disney ha cambiato gran parte della direzione intrapresa dalla Marvel, rivalutando tutto quanto. In sostanza, la seconda stagione di She-Hulk non è completamente abbandonata, ma è in fase di valutazione."

Il sito conferma inoltre che il budget considerevole della prima stagione di She-Hulk è il grande ago della bilancia per stabilire il futuro della serie: se una seconda stagione avrà l'okay, dovrà necessariamente essere molto più economica.

Ovviamente, anche qualora She-Hulk 2 non dovesse procedere, ciò non vuol dire che Tatiana Maslany sparirà dal MCU: anzi, anche al di là di Avengers 5 e Avengers, secondo i rumor il futuro della saga di Hulk nel MCU sembra più vivo e in movimento che mai.