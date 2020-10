She-Hulk, nella serie comparirà una versione più giovane di Bruce Banner?

Ora che conosciamo il nome dell'interprete di She-Hulk e della regista della serie targata Disney+, siamo in attesa di maggiori dettagli sulla trama dello show, per il quale le ultime voci vorrebbero addirittura la presenza di un Bruce Banner pre-adolescente.

Se, infatti, è già da parecchio tempo che si parla di Mark Ruffalo in She-Hulk, e delle possibili storyline che potrebbero coinvolgere i due super cugini, Banner e Walters, questa è probabilmente la prima volta che si fa menzione di un Bruce adolescente.

The Direct ha infatti riportato come esclusiva la notizia che i Marvel Studios starebbero cercando un ragazzo di 10 anni per interpretare un giovane Bruce Banner.

Anche se al momento non ancora confermata, non sarebbe in realtà un'opzione così improbabile. Dopotutto, finora abbiamo dato praticamente per scontato che ci verrà mostrato il passato di Jennifer Walters e la sua connessione con Hulk, quindi perché non farlo tramite flashback che aiuterebbero a raccontare non solo la dinamica tra i due, ma anche degli aspetti inediti di Bruce che non abbiamo potuto esplorare nelle pellicole (ad esempio, gli abusi subiti a opera del padre quando era solo un bambino).

Sarebbe interessante, dunque, vedere il passato di Bruce e Jennifer, specialmente se filtrato dalla prospettiva della nostra protagonista, che vi ricordiamo avrà il volto dell'attrice di Orphan Black Tatiana Maslany.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.