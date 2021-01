She-Hulk, la serie Disney+ avrà più di sei episodi

Gli annunciati registi dell'attesissima She-Hulk targata Marvel Studios per Disney+, Kat Coiro e Anu Valia, hanno rivelato indirettamente in un posto via Instagram che la serie dovrebbe avere più di sei episodi, dunque discostandosi dal format di The Falcon and the Winter Soldier, che potrebbe essere un unicum o una tantum.

Coiro ha infatti scritto che sarà lui a dirigere il pilot della serie, il finale di stagione e ulteriori quattro episodi, con la Valia che ha aggiunto di essere inoltre al lavoro su "ulteriori episodi", dunque She-Hulk sarà quanto meno composta da 8 episodi, per un massimo - immaginiamo - di 10.



Durante il precedente Investor Day, il presidente dei Marvel Studios, dopo aver annunciato Secret Invasion, Ironheart e Armor Wars e il nuovo Fantastici 4 diretto da Jon Watts, ha anche confermato ufficialmente che la sfuggente Tatiana Maslany, che era già stata annunciata come She-Hulk dalle principali testate solo per smentire ufficialmente ogni rapporto, sarà definitivamente Jennifer Walters nell'attesa nuova serie per Disney+.

Ma essendosi trattato più di un aggiornamento barra conferma che di una vera e propria notizia da leccarsi i baffi, Kevin Feige aveva rincarato la dose con due vere e proprie bombe: prima di tutto è confermando che Mark Ruffalo riprenderà il ruolo di Bruce Banner/Hulk nella mini-serie dedicata a sua cugina Jennifer; soprattutto, però, rivelando che persino Tim Roth sarà di nuovo Abominio, villain che aveva interpretato ne L'incredibile Hulk del 2008, uno dei primissimi film MCU!

Infine, come se non bastasse, Feige aveva anche riferito che la storia sarà un legal-drama: "Non si può mai sapere quali personaggi compariranno di puntata in puntata" ha suggerito il presidente dei Marvel Studios: che si tratti di un occhiolino più o meno celato a Matt Murdock?

Staremo a vedere.