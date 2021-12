She-Hulk, nella serie Disney+ vedremo il Daredevil di Charlie Cox con il costume giallo?

Ora che il ritorno di Charlie Cox come Daredevil nel MCU è stato ufficialmente confermato dal Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, possiamo iniziare a pensare dove vedremo il personaggio, e in che condizioni... E a tal proposito, sembra che questo possa apparire in She-Hulk con il suo tanto discusso costume giallo.

Il rumor arriverebbe ancora una volta alle nostre orecchie e ai nostri occhi grazie a KC Walsh di GWW, che proprio come accaduto per il villain di Guardiani della Galassia 3, ai microfoni del podcast Change My Mind ha rivelato che Charlie Cox dovrebbe apparire nella serie tv con protagonista Tatiana Maslany, e con un outfit davvero appariscente.

"Ci saranno un sacco di cameo, ma il più grossi, e non credo di spoilerare nulla a questo punto se siete stati sul web in questi giorni, quello di Daredevil. Lo vedremo sicuramente in costume, quello giallo, quindi sarà interessante".

Il costume giallo di Daredevil non è propriamente il più iconico, ma è uno dei primi che lo vediamo indossare nei fumetti, e sarà effettivamente interessante vedere come la presenza del personaggio (e di questo particolare outifit) verrà integrata nella storia di Jennifer Walters.

Vederli interagire non dovrebbe però essere così difficile, dato che per cominciare, Matt Murduck e Jennifer condividono la stessa professione. Ma staremo a vedere cosa si inventeranno questa volta le menti creative dei Marvel Studios.