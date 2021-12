She-Hulk, la serie DisneyPlus sarà ispirata alle run di Dan Slott e Charles Soule?

Durante lo scorso DisneyPlus Day abbiamo potuto dare una prima occhiata a She Hulk, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe, nella quale Tatiana Maslany sarà Jennifer Walters. L'attrice ha recentemente confermato che la serie sarà ispirata ad alcune particolari run della serie di fumetti su She-Hulk.

In una recente intervista al podcast "Scott hasn’t Seen", l'attrice canadese ha raccontato qualche dettaglio in più sulla serie Marvel che la vedrà protagonista.

Tatiana Maslany interpreterà She-Hulk, l'alter ego dell'avvocatessa Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner. Jennifer ha gli stessi poteri del cugino, acquisiti in seguito a una trasfusione di sangue, ma a differenza di Hulk riesce a controllare le sue trasformazioni.

Nell'intervista Maslany ha dichiarato che la serie TV si ispirerà alle run fumettistiche di Dan Slott e di Charles Soule, nelle quali l'azione lascia il passo ai tentativi di Jennifer di conciliare tutti gli aspetti della sua vita con il lavoro. Nella run di Slott, inoltre, ha un ruolo fondamentale il personaggio di Titania, che potrebbe apparire nella serie. Sembra infatti che Jameela Jamil sarà Titania in She Hulk.

Resta da capire, inoltre, quale sarà il ruolo di Bruce Banner in She Hulk: nelle prime immagini, abbiamo visto Bruce sottoporre Jennifer a una serie di test, ma nello show potremmo assistere anche a una sorta di passaggio di testimone.